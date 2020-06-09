В Правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ
После получения 1,9 млрд долларов транша от Международного валютного фонда средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета 2020 года.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
По его словам, уже нет никаких сомнений в том, что МВФ одобрит программу для Украины, однако вопрос следующих траншей еще не решен.
Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 2020 год", - сказал Мокан.
Он добавил, что после этого меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления.
Представитель Кабмина также рассказал, что эти средства уже расписаны, а по двум другим траншам будут продолжены дискуссии.
Напомним, в МВФ заверили, что решение о транше для Украины будет принято 9 июня.