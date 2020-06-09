В Правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ

За счет средств от МВФ планируют покрыть дефицит бюджета

За счет средств от МВФ планируют покрыть дефицит бюджета

Фото: flickr

После получения 1,9 млрд долларов транша от Международного валютного фонда средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета 2020 года.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, уже нет никаких сомнений в том, что МВФ одобрит программу для Украины, однако вопрос следующих траншей еще не решен.

Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 2020 год", - сказал Мокан.

Он добавил, что после этого меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления.

Представитель Кабмина также рассказал, что эти средства уже расписаны, а по двум другим траншам будут продолжены дискуссии.

Напомним, в МВФ заверили, что решение о транше для Украины будет принято 9 июня.