США підготували новий план завершення війни в Україні, – The Economist

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Economist.

Новий план передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Росія натомість отримає можливість укладати бізнес-угоди зі США, домагатися послаблення санкцій і відновлення повноцінних політичних відносин із Заходом.

Україні обіцяють пакет інвестицій і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО.

Окремо обговорюється можливе відновлення постачання російського газу до Європи та функціонування газопроводу "Північний потік".

У виданні зазначають, що пропозиція відновити постачання російського газу до Європи є однією з ключових складових ширшого плану адміністрації президента Трампа щодо завершення війни в Україні. Такий крок міг би принести Москві значні економічні вигоди та повернути їй частину впливу на європейському енергетичному ринку.

Водночас європейські чиновники поставилися до цієї ідеї з обережністю, оскільки вона суперечить багаторічним зусиллям Євросоюзу зі скорочення залежності від російських енергоресурсів.



За оцінкою The Economist, запропоновані умови можуть бути вигідними для Москви, однак перспективи реального завершення війни залишаються невизначеними. Видання також зазначає, що росія може затягувати переговори, намагаючись домогтися поступок щодо санкцій, перш ніж погодитися на припинення бойових дій.

Водночас українські перемовники побоюються, що представники Трампа можуть домовитися з Росією про вигідні для себе економічні угоди ще до того, як будуть визначені прийнятні для України умови завершення війни та гарантії безпеки.

Слід зазначити, що йдеться про неофіційні контури пропозицій із матеріалу The Economist, а не про узгоджений сторонами мирний план.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп може допомогти завершити російську війну проти України, якщо змінить свою риторику щодо очільника Кремля.

Раніше Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Він також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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