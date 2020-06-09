СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів

Вони поширювали пропаганду терористичних організацій та виконували інші завдання російських спецслужб

Вони поширювали пропаганду терористичних організацій та виконували інші завдання російських спецслужб

Фото: СБУ

За останні три місяці фахівці СБУ викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, упродовж останнього тижня було виявлено трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові, які регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - додали в СБУ.

У відомстві зазначили, що за період дії карантину кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

173 з них було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ порушила кримінальне провадження через розкрадання на трьох підприємствах Держрезерву майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації.