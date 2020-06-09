18:04  09 червня
У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
10:34  09 червня
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
14:54  09 червня
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 14:54 8

СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів

09 червня 2020, 14:54 8
Читайте также на русском языке
Вони поширювали пропаганду терористичних організацій та виконували інші завдання російських спецслужб
Вони поширювали пропаганду терористичних організацій та виконували інші завдання російських спецслужб
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

За останні три місяці фахівці СБУ викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, упродовж останнього тижня було виявлено трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові, які регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - додали в СБУ.

У відомстві зазначили, що за період дії карантину кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

173 з них було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ порушила кримінальне провадження через розкрадання на трьох підприємствах Держрезерву майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації.

Україна СБУ агентурна мережа агітація
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Раді зареєстрували законопроєкт про референдум
09 червня 2020, 10:59
Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську
09 червня 2020, 10:34
Кількість нових випадків COVID-19 знижується вже п'ятий день поспіль
09 червня 2020, 09:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »