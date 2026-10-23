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23 жовтня 2026, 11:39

Двоє військових загинули від отруєння метадоном: на Житомирщині затримали 17-річну дівчину

23 жовтня 2026, 11:39
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Фото: Національна поліція
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На Житомирщині правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яка допомагала російській ФСБ організовувати отруєння українських військових. Вона фасувала наркотики та відправляла їх поштою, маскуючи справжні дані відправника

Про це повідомив т. в.о. Голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews.

За виконання завдань 17-річній дівчині обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень.

Російські куратори зв’язувалися з військовими через Telegram і пропонували їм безкоштовні наркотики. Після отримання посилок адресатам наказували вжити вміст на камеру. Водночас військові не знали, що капсули містять смертельну дозу метадону.

Унаслідок отруєння загинули двоє військовослужбовців на Житомирщині. Розслідуючи їхню загибель, поліцейські встановили інших отримувачів небезпечних посилок. Це дозволило запобігти ще чотирьом убивствам у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Затриманій повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей, учиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пересиланні наркотичних засобів і психотропних речовин із метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють її можливу причетність до інших злочинів.

Максим Цуцкірідзе наголосив, що двоє загиблих військових самовільно залишили військові частини, тоді як військовослужбовці, яких вдалося врятувати, продовжували службу. За його словами, російські спецслужби використовували такі схеми для вбивства українських військових і дестабілізації ситуації всередині країни.

Нагадаємо, влітку в СБУ заявили про активізацію спроб російських спецслужб ліквідувати українських військових через "медові пастки". За даними відомства, з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам.

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб.

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військові ФСБ РФ Житомирська область російські спецслужби метадон
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