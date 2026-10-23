10:57  23 жовтня
На Львівщині зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей
11:16  23 жовтня
Медсестра з Донеччини воювала за РФ: СБУ затримала її на Волині
12:40  23 жовтня
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 11:57

У Європі шукають переговорників із Росією: ЗМІ назвали п'ятьох кандидатів

23 жовтня 2026, 11:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Серед потенційних представників Європи – лідери Італії, Фінляндії, Чехії, Данії та Норвегії. Їх можуть залучити до переговорів про припинення війни в Україні

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела, передає RegioNews.

Як повідомляють співрозмовники видання, до потенційних кандидатів уже зверталися. Серед них:

  • прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • президент Чехії Петр Павел;
  • прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;
  • прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами джерела, обізнаного з перебігом обговорень, європейські країни мають узгодити як саму необхідність переговорів із Росією, так і спільну позицію, яку представлятимуть під час діалогу.

Останніми тижнями посилилися заклики до Європи сформувати власну переговорну команду. Це відбувається на тлі звинувачень на адресу президента США Дональда Трампа в тиску на Київ із метою домогтися поступок у переговорах.

Попередні спроби обрати одного представника, якого підтримали б усі європейські столиці, не дали результату. Тому нині розглядають варіант із групою лідерів. Такий підхід має зменшити конкуренцію між країнами за місце в переговорному процесі та ризик блокування окремих кандидатур.

Водночас остаточного рішення щодо складу європейської переговорної команди наразі не оголошували.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США підготували новий план мирної угоди між Україною і Росією. Він передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Росія натомість отримає можливість укладати бізнес-угоди зі США, домагатися послаблення санкцій і відновлення повноцінних політичних відносин із Заходом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна ЄС ЗМІ російська армія Путін мирна угода мирні переговори
Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
23 жовтня 2026, 07:37
Всі новини »
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
На Київщині КамАЗ зіткнувся з велосипедом: 57-річний чоловік загинув
23 жовтня 2026, 14:40
Україна повернула сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка та мати з дитиною
23 жовтня 2026, 14:26
У Харкові чоловік підпалив авто колишньої дівчини
23 жовтня 2026, 14:20
Понад 200 вибитих вікон: у Сумах через обстріл пошкоджено педуніверситет
23 жовтня 2026, 13:36
Росія вдарила по Харкову: постраждав 13-річний хлопчик
23 жовтня 2026, 13:21
Україна отримала від Данії понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16
23 жовтня 2026, 13:05
"Філін" долає до 1200 км: ГУР розкрило деталі нової російської ракети
23 жовтня 2026, 12:44
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
23 жовтня 2026, 12:40
На Закарпатті відкладають початок опалювального сезону: коли увімкнуть тепло
23 жовтня 2026, 12:33
Російські війська просунулися на Запоріжжі – DeepState
23 жовтня 2026, 12:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »