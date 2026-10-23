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Серед потенційних представників Європи – лідери Італії, Фінляндії, Чехії, Данії та Норвегії. Їх можуть залучити до переговорів про припинення війни в Україні

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела, передає RegioNews.

Як повідомляють співрозмовники видання, до потенційних кандидатів уже зверталися. Серед них:

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Чехії Петр Павел;

прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами джерела, обізнаного з перебігом обговорень, європейські країни мають узгодити як саму необхідність переговорів із Росією, так і спільну позицію, яку представлятимуть під час діалогу.

Останніми тижнями посилилися заклики до Європи сформувати власну переговорну команду. Це відбувається на тлі звинувачень на адресу президента США Дональда Трампа в тиску на Київ із метою домогтися поступок у переговорах.

Попередні спроби обрати одного представника, якого підтримали б усі європейські столиці, не дали результату. Тому нині розглядають варіант із групою лідерів. Такий підхід має зменшити конкуренцію між країнами за місце в переговорному процесі та ризик блокування окремих кандидатур.

Водночас остаточного рішення щодо складу європейської переговорної команди наразі не оголошували.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США підготували новий план мирної угоди між Україною і Росією. Він передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Росія натомість отримає можливість укладати бізнес-угоди зі США, домагатися послаблення санкцій і відновлення повноцінних політичних відносин із Заходом.