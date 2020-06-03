В МВФ запевнили, що рішення про транш для України буде схвалене 9 червня

Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії

Фото: imf.org

Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії

Рада директорів Міжнародного валютного фонду включила до порядку денного засідання 9 червня питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на 18 місяців.

Про це повідомляється на сайті МВФ, передає RegioNews.

Відомо, що у цей день буде прийняте остаточне рішення по програмі для України. Відразу після схвалення буде перераховано перший транш в 1,9 млрд доларів, він надійде в державний бюджет.

Також очікується, що другий транш за програмою Україна отримає до кінця року, якщо буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Всього у 2020 році очікується два транші на загальну суму 3,5 млрд доларів. Третій транш надійде у 2021 році.

Нагадаємо, влада України досягла угоди з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів на 18 місяців.