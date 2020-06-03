18:22  03 червня
На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі
14:58  03 червня
САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського
14:13  03 червня
Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 21:44 10

В МВФ запевнили, що рішення про транш для України буде схвалене 9 червня

Читайте также
на русском языке
03 червня 2020, 21:44 10
Читайте также на русском языке
Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії
Фото: imf.org
Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії

Рада директорів Міжнародного валютного фонду включила до порядку денного засідання 9 червня питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на 18 місяців.

Про це повідомляється на сайті МВФ, передає RegioNews.

Відомо, що у цей день буде прийняте остаточне рішення по програмі для України. Відразу після схвалення буде перераховано перший транш в 1,9 млрд доларів, він надійде в державний бюджет.

Також очікується, що другий транш за програмою Україна отримає до кінця року, якщо буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Всього у 2020 році очікується два транші на загальну суму 3,5 млрд доларів. Третій транш надійде у 2021 році.

Нагадаємо, влада України досягла угоди з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів на 18 місяців.


Україна МВФ кредит Транш
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Потік українських заробітчан до Польщі зріс майже втричі
03 червня 2020, 19:54
Іноземці в майбутньому зможуть купувати землю - Зеленський
03 червня 2020, 18:54
В Україні зріс відсоток смертності від коронавірусу
03 червня 2020, 15:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Всі досьє »