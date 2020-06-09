Четверо переселенців з Донбасу представлять ОРДЛО на переговорах у Мінську

До переговорів вперше залучена група корінних жителів Донбасу

До переговорів вперше залучена група корінних жителів Донбасу

Фото: з відкритих джерел

До складу групи до переговорів у Мінську по Донбасу залучили переселенців: двох журналістів, лікаря та керівника громадської організації "Луганське земляцтво".

Про це Гармаш і Казанський повідомили в Facebook, передає RegioNews.

Як написав український журналіст і блогер Денис Казанський, вже починаючи з 9 червня він буде приймати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

З сьогоднішнього дня я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу... Мова не про Консультативну раду, який планували створити раніше і проти якої виступило товариство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде", - написав він.

Журналістів, як вихідців з Донбасу, запросила українська сторона.

У нас вже точно не менше прав представляти окремі райони - по-перше, на відміну від бойовиків "ЛДНР" ми не є злочинцями (не віджимали, не мародерствували, не катували людей на підвалах), по-друге, ми не є громадянами Росії і маємо тільки українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати", - підкреслив Денис Казанський.

Казанський уточнив, що в мінських угодах є пункти №11 і №12, де йдеться, що питання місцевих виборів і закон про "особливий статус" погоджується "з представниками ОРДЛО".

Журналіст, головний редактор журналу "Острів" Сергій Гармаш зазначив, що вони як представники ОРДЛО, проводитимуть консультації і погоджувати чи не погоджувати рішення з важливих питань стосовно Донбасу.

Росія, як сторона конфлікту, теж може "запрошувати" туди кого завгодно, але оскільки Донецька і Луганська області (разом з їх окремими районами) є адміністративними одиницями України (і це визнає весь світ, в тому числі і Москва), то логічно, що Київ сам визначає, з ким йому консультуватися на переговорах з Росією", - написав він.

Відомо, що представниками від Луганської області будуть - юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар-травматолог Костянтин Лібстер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС анонсував чергову зустріч в нормандському форматі, на якій планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі. Зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться найближчим часом.

Кулеба розповів про можливих компроміси щодо статусу ОРДЛО.