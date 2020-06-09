Кількість нових випадків COVID-19 знижується вже п'ятий день поспіль
В Україні зафіксовано вже 27 856 лабораторно підтверджених випадків коронавирусної хвороби, за минулу добу підтвердили 394 нових випадки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 27 856 осіб, з них 12 412 осіб одужали, а 810 осіб померли.
Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область - 3 729 випадків і місто Київ - 3 523, де 33 нових зараження за минулу добу.
Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 49, Закарпатській - 39, Житомирській області - 38.
У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Луганській областях за минулу добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1175 випадків;
- Волинська область — 1113 випадків;
- Дніпропетровська область — 971 випадок;
- Донецька область — 235 випадків;
- Житомирська область — 935 випадків;
- Закарпатська область — 1425 випадків;
- Запорізька область — 499 випадків;
- Івано-Франківська область — 1602 випадку;
- Кіровоградська область — 562 випадку;
- Київська область — 1836 випадків;
- Львівська область — 2211 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 309 випадків;
- Одеська область — 1010 випадків;
- Полтавська область — 274 випадку;
- Рівненська область — 2094 випадку;
- Сумська область — 198 випадків;
- Тернопільська область — 1305 випадків;
- Харківська область — 1305 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 518 випадків;
- Чернівецька область — 3729 випадків;
- Черкаська область — 490 випадку;
- Чернігівська область — 304 випадку.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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