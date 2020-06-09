Кількість нових випадків COVID-19 знижується вже п'ятий день поспіль

За добу померли 13 осіб, одужали - 217

За добу померли 13 осіб, одужали - 217

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В Україні зафіксовано вже 27 856 лабораторно підтверджених випадків коронавирусної хвороби, за минулу добу підтвердили 394 нових випадки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 27 856 осіб, з них 12 412 осіб одужали, а 810 осіб померли.

Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область - 3 729 випадків і місто Київ - 3 523, де 33 нових зараження за минулу добу.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 49, Закарпатській - 39, Житомирській області - 38.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Луганській областях за минулу добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1175 випадків;

Волинська область — 1113 випадків;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 235 випадків;

Житомирська область — 935 випадків;

Закарпатська область — 1425 випадків;

Запорізька область — 499 випадків;

Івано-Франківська область — 1602 випадку;

Кіровоградська область — 562 випадку;

Київська область — 1836 випадків;

Львівська область — 2211 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1010 випадків;

Полтавська область — 274 випадку;

Рівненська область — 2094 випадку;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1305 випадків;

Харківська область — 1305 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3729 випадків;

Черкаська область — 490 випадку;

Чернігівська область — 304 випадку.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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