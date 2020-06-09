СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов

Они распространяли пропаганду террористических организаций и выполняли другие задачи российских спецслужб

Они распространяли пропаганду террористических организаций и выполняли другие задачи российских спецслужб

Фото: СБУ

За последние три месяца специалисты СБУ разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает RegioNews.

В частности, такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в течение последней недели были обнаружены три интернет-агитатора в Донецкой, Одесской области и в Чернигове, которые регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрировано уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти", - добавили в СБУ.

В ведомстве отметили, что за период действия карантина киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

173 из них были привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее СБУ возбудила уголовное производство из-за хищения на трех предприятиях Госрезерва почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации.