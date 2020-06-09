Нардеп Заславський розповів про подробиці бійки на автозаправці

Нині "Слуга народу" обстежується в лікарні через головні болі

Нині "Слуга народу" обстежується в лікарні через головні болі

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Заславський у соцмережах розповів про подробиці інциденту на автозаправці в Житомирській області, під час якого його побив невідомий чоловік

Відповідний допис Юрій Заславський розмістив у мережі Facebook, пише RegioNews.

Нардеп розповів, що того вечора їхав додому, віз дружину з роботи.

Біля села Зарічани подружжя заїхало на автозаправку ОККО. У черзі до каси, розмовляючи з дружиною і жестикулюючи руками нардеп випадково зачепив пляшкою з водою незнайомого чоловіка в черзі і вибачився, але опоненту вибачень здалося замало.

Розпочалась словесна суперечка і він покликав мене на вулицю поговорити. Я цьому не надав значення і пішов з дружиною до свого авто. Чоловік мене наздогнав і почав завдавати ударів, заставши зненацька. Кілька разів вдарив по обличчю і я втратив свідомість", - написав нардеп.

Одразу після інциденту викликали поліцію. На виклик на місце події виїздила слідчо-оперативна група. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Нині нардеп обстежується у лікарні, бо в нього після бійки почалися сильні головні болі.

Не хотів надавати даній ситуації публічності, але останні два дні всі можливі ЗМІ хочуть коментар з приводу ситуації в... Опубліковано Юрієм Заславським Понеділок, 8 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" розповіли, що їхнього колегу побили на Житомирщині.