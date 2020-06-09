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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 червня 2020, 11:14 6

Винуватцем ДТП на Житомирщині, в якій загинуло четверо людей, виявився інспектор поліції

09 червня 2020, 11:14 6
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Про подію повідомили до Державного бюро розслідувань
Про подію повідомили до Державного бюро розслідувань
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У ході розслідування аварії, в якій загинуло четверо людей на Житомирщині, з`ясувалося, що за кермом автомобіля-порушника перебував інспектор слідчого відділення поліції Лугинського району Житомирської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Житомирської області.

Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування.

Водія затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Триває встановлення усіх обставин, також проводиться службове розслідування.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, вчора в Овруцькому районі Житомирської області сталося смертельне ДТП - водій Mitsubishi зіткнувся з "Ланосом", в результаті чого загинуло четверо людей, серед них - 9-місячна дитина.

Житомирська область Житомир ДТП аварія загиблі поліція ДБР розслідування
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