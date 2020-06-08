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08 червня 2020, 17:58 4

Близько 200 тисяч вірян: у поліції розповіли, скільки людей прийшло на Трійцю в храми

08 червня 2020, 17:58 4
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Це на третину більше, ніж на Великдень
Це на третину більше, ніж на Великдень
Фото: Національна поліція
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Як передає RegioNews, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, священнослужителі та парафіяни дотримувалися правила соціального дистанціювання та маскового режиму під час богослужінь, тому свято пройшло спокійно.

Це перевищило кількість віруючих, які відвідали богослужіння на Великдень - тоді в храми прийшло близько 130 тисяч громадян.

Нагадаємо, поліція порушила 5 кримінальних справ за порушення на Великдень.

У той же час, у Зеленського стурбовані масовими порушеннями карантину після його пом'якшення.

Так, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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церква карантин коронавірус Трійця поліція
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