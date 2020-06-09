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09 червня 2020, 10:25 15

У Харкові п'яний екс-радник Кернеса влаштував ДТП: четверо потерпілих (ВІДЕО 16+)

09 червня 2020, 10:25 15
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Причини аварії поки невідомі
Причини аварії поки невідомі
Фото: ХС.Харків/ Facebook
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У Харкові на проспекті Перемоги, 64, ймовірно, екс-чиновник Харківської міськради влаштував потрійне ДТП з постраждалими. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився неадекватно.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Канал 24".

Як пише телеграм канал "ХС.Харків", інцидент стався пізно увечері 8 червня. В результаті не менше чотирьох осіб забрала швидка. Поки про причини аварії нічого невідомо.

Після пригоди імовірний винуватець закрився в машині, яку оточила юрба розлючених перехожих.

Після приїзду поліції водій все ж вийшов з машини. На оприлюднених кадрах видно, що він п'яний. Також, за словами очевидців, винуватець погрожував одному зі свідків вдарити його по голові.

Проходити тест на драгере порушник відмовився, а коли його привезли в лікарню здати аналізи на алкоголь - влаштував перепалку з активістами.

За словами медиків, чоловік вів себе настільки неадекватно, що йому навіть зробити кардіограму було неможливо. Він відмовився здати аналізи і поїхав з лікарні.

Харківські телеграм канали пишуть, що за кермом "Mercedes", який власне зіткнувся з іншим машинами, був Юрій Віталійович Санін - колишній начальник департаменту земельних ресурсів Харківської міськради.

У свій час він також був радником мера Геннадія Кернеса і фігурантом ще одного скандалу.

В 2018 році йому оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними прокуратури Харківської області, Санін з порушенням законів підписав проект, завдяки якому у приватну власність передали 0,22 га державних земель.

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