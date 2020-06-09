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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 июня 2020, 11:38 4

Нардеп Заславский рассказал о подробностях драки на автозаправке

09 июня 2020, 11:38 4
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Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский в соцсетях рассказал о подробностях инцидента на автозаправке в Житомирской области, во время которого его избил неизвестный мужчина

Соответствующее сообщение Юрий Заславский разместил в сети Facebook, пишет RegioNews.

Нардеп рассказал, что в тот вечер ехал домой, вез жену с работы.

Возле села Заречаны супруги заехали на автозаправку ОККО. В очереди к кассе, разговаривая с женой и жестикулируя руками нардеп случайно задел бутылкой с водой незнакомого мужчину в очереди и извинился, но оппоненту извинений показалось мало.

Началась словесная перепалка и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой к своему авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание", - написал нардеп.

Сразу после инцидента вызвали полицию. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По факту начато уголовное производство.

Сейчас нардеп обследуется в больнице, поскольку после драки у него начались сильные головные боли.

Не хотел оказывать данной ситуации публичности, но последние два дня все возможные СМИ хотят комментарий по поводу ситуации в...

Опубликовано Юрием Заславским Понедельник, 8 июня 2020 г.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, что их коллегу избили на Житомирщине.

расследование полиция драка Житомир нардеп Житомирская область
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