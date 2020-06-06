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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 11:09 17

Суд заарештував трьох нападників на поліцейських в Харківській області

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06 червня 2020, 11:09 17
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4 червня поліція затримала п'ятьох членів громадської організації
Фото: МВС
4 червня поліція затримала п'ятьох членів громадської організації

Київський районний суд міста Харкова відправив під арешт на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн двох учасників збройного конфлікту з правоохоронцями, який відбувся 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Ще одного учасника конфлікту було поміщено під домашній арешт.

Суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам збройного конфлікту з правоохоронцями в Харківській області. Зловмисників, 42 і 38 років, заарештовано на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн. 34-річного чоловіка поміщено під цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції наголосили, що триває досудове розслідування. Ввечері 5 червня суд заарештував двох інших учасників громадської організації на 60 діб без права застави.

Выдомо, що 4 червня поліція затримала п'ятьох членів громадської організації "POTON", які напали на машину з правоохоронцями в селищі Сорокове Краснокутського району Харківської області в середу ввечері.

Підозрювані члени громадської організації стверджують, що вони боролися з незаконною вирубкою лісу і з цією метою створили так звану "Слобожанську Січ". Вони також заявляють, що інцидент стався через стеження за ними з боку поліцейських без упізнавальних знаків на цивільному авто.

Нагадаємо, 4 червня в Краснокутському районі Харківської області правоохоронці затримали учасників громадської організації, які оточили автомобіль працівників поліції, погрожували їм і стріляли в авто.


суд поліція напад Харківська область
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