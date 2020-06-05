Ще один працівник "Беркуту" постане перед судом за розгін Майдану

За даними правоохоронців, підозрюваний перевищив свої службові повноваження

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За даними правоохоронців, підозрюваний перевищив свої службові повноваження

Один із колишніх співробітників "Беркуту" постане перед судом за розгін активістів на Майдані 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

Колишнього правоохоронця звинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством.

За результатом досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього міліціонера полку особливого призначення "Беркут", - йдеться у повідомленні ДБР.

За даними правоохоронців, підозрюваний 30 листопада 2013 року перевищив свої службові повноваження та здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, "чим вчинив незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, а також склав завідомо неправдиві офіційні документи".

Відомо, що вдалося ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на вулиці Інститутській, 20 із них у розшуку.

Нагадаємо, 4 травня Печерський районний суд Києва в якості запобіжного заходу заочно відправив колишнього президента України Віктора Януковича під арешт в рамках справи про узурпацію влади.