Адвокаты Порошенко подали в суд на Венедиктову

Дело касается выставки картин в музее Гончара

Фото: скриншот видео

Дело касается выставки картин в музее Гончара

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали в суд на генерального прокурора Ирину Венедиктову из-за отсутствия реакции на заявления о нарушениях, которые допустили работники ГБР в музее Гончара.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Игорь Головань, передает RegioNews.

По его словам, Офис Генерального прокурора "не демонстрирует энтузиазма" при расследовании действий работников ГБР во время обысков в музее Гончара.

Он добавил, что ОГП получил 3 июня 5 заявлений об уголовных правонарушениях, и так как установленные законом 24 часа прошли, поэтому адвокаты обжаловали бездействие генерального прокурора в суде.

Судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства", - отметил Головань.

Напомним, 26 мая Петр Порошенко открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам.