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На Донбасі за добу 12 обстрілів, двоє військових поранені - штаб
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 10:25 2

На Донбасі за добу 12 обстрілів, двоє військових поранені - штаб

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06 червня 2020, 10:25 2
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Українські воїни рішуче подавили ворожу активність
Фото: flickr
Українські воїни рішуче подавили ворожу активність

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів, а опорні пункти біля Широкиного – з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Вогнем зі штатного озброєння українські воїни подавили ворожу активність. За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.


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