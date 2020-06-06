На Донбасі за добу 12 обстрілів, двоє військових поранені - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів, а опорні пункти біля Широкиного – з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
По позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети.
Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
Вогнем зі штатного озброєння українські воїни подавили ворожу активність. За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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