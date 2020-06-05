На Донбасі проти бойовиків будуть воювати роботи
Підрозділи ООС використовують для боротьби з окупантами на Донбасі нові зразки бойової роботизованої техніки.
Про це повідомило "Радіо Свобода", пише Regionews.
Роботизований наглядово-вогневий комплекс "Мисливець" в Україні почали випробовувати ще в 2018 році. Його творці з конструкторського бюро "Роботікс" кажуть, що комплекс виявився затребуваним для різних завдань у військах, як от евакуація поранених з поля бою, транспортування бойового приладдя тощо. Крім того, він безшумний, не залишає теплового сліду і використовує штучний інтелект для розпізнавання перешкод, кажуть у "Роботікс".
Нещодавно в мережі з'явилося відео, де "Мисливець" просувається передовою в Донбасі. Під'їхавши ближче до позицій бойовиків, оператор відкриває вогонь з танкового кулемета по укріплених вогневих точок. Де саме на Донбасі і коли знято відео, розробники не говорять.
Заступник командира підрозділу ЗСУ, у зоні відповідальності якого застосовувався бойовий робот, зазначив його переваги: швидку зміну позицій і безпека оператора, керуючого мобільного вогневої точки.
Ворог не розумів, що відбувається, де і як, а ти їх поодинокими подкошмариваешь, валишь. У "тепловізор" бачиш, як бойничку розбираєш або ще щось", - розповів офіцер.
Офіційно на озброєнні української армії роботизованою бойової техніки поки немає, але дослідні зразки застосовуються на фронті вже декілька років і добре себе зарекомендували, тому бійці сподіваються, що роботи скоро стануть штатним озброєнням підрозділів ЗСУ.
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