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05 червня 2020, 17:28 19

На Донбасі проти бойовиків будуть воювати роботи

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05 червня 2020, 17:28 19
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ВСУ випробовують дослідні зразки нової військової робототехніки
Фото: скрін відео
ВСУ випробовують дослідні зразки нової військової робототехніки

Підрозділи ООС використовують для боротьби з окупантами на Донбасі нові зразки бойової роботизованої техніки.

Про це повідомило "Радіо Свобода", пише Regionews.

Роботизований наглядово-вогневий комплекс "Мисливець" в Україні почали випробовувати ще в 2018 році. Його творці з конструкторського бюро "Роботікс" кажуть, що комплекс виявився затребуваним для різних завдань у військах, як от евакуація поранених з поля бою, транспортування бойового приладдя тощо. Крім того, він безшумний, не залишає теплового сліду і використовує штучний інтелект для розпізнавання перешкод, кажуть у "Роботікс".

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де "Мисливець" просувається передовою в Донбасі. Під'їхавши ближче до позицій бойовиків, оператор відкриває вогонь з танкового кулемета по укріплених вогневих точок. Де саме на Донбасі і коли знято відео, розробники не говорять.

Заступник командира підрозділу ЗСУ, у зоні відповідальності якого застосовувався бойовий робот, зазначив його переваги: швидку зміну позицій і безпека оператора, керуючого мобільного вогневої точки.

Ворог не розумів, що відбувається, де і як, а ти їх поодинокими подкошмариваешь, валишь. У "тепловізор" бачиш, як бойничку розбираєш або ще щось", - розповів офіцер.

Офіційно на озброєнні української армії роботизованою бойової техніки поки немає, але дослідні зразки застосовуються на фронті вже декілька років і добре себе зарекомендували, тому бійці сподіваються, що роботи скоро стануть штатним озброєнням підрозділів ЗСУ.

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Донбас війна військова техніка військові армія роботи техніка
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