На Донбасі шахтарі перекрили дорогу Добропілля-Покровськ
На Донбасі поблизу селищ Новий Донбас та Добропілля пройшли мирні акції протесту шахтарів
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише RegioNews.
Працівники вугледобувних підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" з родинами, за підтримки місцевих жителів, представників громадських організацій, перекрили дорожній рух на ділянці дороги Добропілля-Покровськ.
Гірники вимагають від президента, урядовців термінового вирішення проблем галузі: виводу підприємств з режиму простою, повернення тисяч людей на робочі місця, виплати зарплатної заборгованості, відновлення роботи ринку збуту вітчизняного вугілля", - повідомив Волинець.
За словами голови профспілки люди збиратимуться у похід на Київ, якщо можновладці не дослухаються їхніх вимог.
Тривають мирні акції протесту поблизу селищ Новий Донбас та Добропілля. Працівники вугледобувних підприємств...Опубліковано Михайло Волинець Пʼятниця, 5 червня 2020 р.
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