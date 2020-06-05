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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 18:01 8

На Донбасі шахтарі перекрили дорогу Добропілля-Покровськ

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05 червня 2020, 18:01 8
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Гірники вимагають виведення шахт з простою і виплати боргів із заробітної плати
Фото: Михайло Волинець facebook
Гірники вимагають виведення шахт з простою і виплати боргів із заробітної плати

На Донбасі поблизу селищ Новий Донбас та Добропілля пройшли мирні акції протесту шахтарів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише RegioNews.

Працівники вугледобувних підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" з родинами, за підтримки місцевих жителів, представників громадських організацій, перекрили дорожній рух на ділянці дороги Добропілля-Покровськ.

Гірники вимагають від президента, урядовців термінового вирішення проблем галузі: виводу підприємств з режиму простою, повернення тисяч людей на робочі місця, виплати зарплатної заборгованості, відновлення роботи ринку збуту вітчизняного вугілля", - повідомив Волинець.

За словами голови профспілки люди збиратимуться у похід на Київ, якщо можновладці не дослухаються їхніх вимог.

Тривають мирні акції протесту поблизу селищ Новий Донбас та Добропілля. Працівники вугледобувних підприємств...

Опубліковано Михайло Волинець Пʼятниця, 5 червня 2020 р.

Нагадаємо: Росія вивезла з Донбасу вугілля на п`ять мільярдів доларів


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