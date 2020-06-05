Доба на Донбасі: бойовики порушили "тишу" 14 разів

Втрат серед українських захисників немає

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Втрат серед українських захисників немає

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а також використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Бойовики відкривали вогонь біля Красногорівки, Богданівки, Павлополя, Кам'янки та Авдіївки, а також вели обстріли у Новолуганского, Горіхово і Новгородського. Поблизу Чермалика окупанти задіяли протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети.

Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції прийняли необхідні заходи вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріл ", – стверджують у штабі.

З початку поточної доби російські збройні формування знову порушували режим "тиші". Втрат серед українських військовослужбовців за поточну та минулу добу немає.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу з боку українських військових ніхто не постраждав.