На Донбассе за сутки 12 обстрелов, двое военных ранены - штаб
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Против защитников Авдеевки враг задействовал 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинский защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем, а опорные пункты у Широкино - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов. По окрестностям Хутора Вольного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Огнем из штатного вооружения украинские воины подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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