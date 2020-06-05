В зоні ООС 5 обстрілів, один військовий отримав поранення
5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів.
Також противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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