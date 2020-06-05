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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 18:37 6

В зоні ООС 5 обстрілів, один військовий отримав поранення

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05 червня 2020, 18:37 6
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Наші воїни вели у відповідь прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів
Фото: flickr
Наші воїни вели у відповідь прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів

5 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Опитного та Широкиного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів.

Також противник вів вогонь поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.


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