Нардеп Яна Зинкевич заявила о финансовых махинациях в бухгалтерии Верховной Рады
Яна Зинкевич просит председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова инициировать служебное расследование относительно финансовых злоупотреблений в бухгалтерии Верховной Рады, в частности относительно правильности списания затрат на пользования депутатами служебным транспортом
Об этом Яна Зинкевич написала на своей странице в facebook, сообщает RegioNews.
С удивлением обнаружила себя "абсолютным победителем" с великом отрывом в рейтинге расходов на покрытие транспортных расходов по Киеву", - отметила депутат.
Накануне Гражданская сеть ОПОРА / Ровно опубликовала на своем сайте статью, где обнародовала результаты запроса в Верховную Раду относительно расходов на служебную деятельность нардепов с сентября по март 2019 2020 включительно.
Оказывается на меня было списано на транспортные расходы по Киеву 205 212 грн !!!" - возмутилась Яна Зинкевич.
Депутат сообщила, что недавно, перед сдачей ежегодной декларации, она брала выписку из бухгалтерии Верховной Рады о расходах, но там этой суммы не было.
Хочу также отметить, что у других депутатов по этой статье расхода за этот период составляли 10 тыс, у кого-то 25 тыс, у кого-то вообще ноль. В зависимости кто как часто использовал. Но ни у кого расходы не превышали 50 тыс. Зато я "далеко впереди" - резюмировала Зинкевич.
Депутат пишет, что за эти 7 месяцев использовала служебный транспорт примерно 30-35 раз по городу, продолжительность поездок в среднем - полтора-два часа.
Как мне теперь описывали одна поездка по городу обычно считается как 300 грн. Как можно наездить на такую сумму мне вообще непонятно", - подытожила Зинкевич.
Депутат обещает подать официальное обращение к председателю ВР Дмитрию Разумкову и руководителя аппарата ВР Вячеслава Искусственного с инициативой о проведении служебного расследования.
Также депутат обнародовала таблицу расходов на каждого из депутатов ВР (можно посмотреть здесь) и уже известно, что еще одна депутатка нашла в ней несоответствия с цифрами в своей справке. Она сообщила, что не пользовалась служебным транспортом вообще, но средства не нее отчислены.
Важно!! Сегодня у меня было шоковое состояние, и сейчас расскажу почему. Сегодня, просматривая медиа, неоднократно на...Опубликовано Яной Зинкевич Среда, 3 июня 2020 года.
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