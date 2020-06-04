Мер Садовий просить Верховну Раду розслідувати "сміттєву блокаду" Львова

Фігурантами слідства, яке триває вже чотири роки, є колишні високопосадовці, а також народні депутати

Фігурантами слідства, яке триває вже чотири роки, є колишні високопосадовці, а також народні депутати

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Офіційно звертаюсь до Верховної Ради України з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування подій пов’язаних з організацією "сміттєвої блокади” Львова.

Минуло 4 роки з часу підпалу Грибовицького полігону і початку блокади. Слідство триває досі. Фігурантами розслідування є колишні вищі посадові особи, а також чинні народні депутати.

Ми готові надати ТСК всі необхідні свідчення та матеріали", - заявив мер Львова.

Офіційно звертаюсь до Верховної Ради України з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування подій... Опубліковано Андрій Садовий Середа, 3 червня 2020 р.

У самому зверненні йдеться про те, що з 2016 року Львів опинився у свідомо організованій "сміттєвій блокаді”, метою організаторів якої було досягнення конкретних, корисливих політичних цілей.

Цинізм ситуації полягає у тому, що "сміттєва блокада” міста Львова організовувалася та виконувалася з політичних мотивів і на той час вищими посадовими особами держави із зловживанням ними наданої їм влади", - написав Садовий.

На думку мера, блокада проявлялася у наступних діях та злочинах:

1. Підпал 28 травня 2016 року на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів та створення умов відсутності місця для вивезення твердих побутових відходів міста Львова.

2. Незаконний тиск на керівників підприємств, що обслуговують полігони ТПВ в Україні, з метою розірвання, а також подальшого неукладання договорів на прийом та захоронення побутових відходів на відповідних полігонах. Такі дії були вчинені з метою утворення умов накопичення побутових відходів на території міста Львова та відсутності місця для вивезення та захоронення таких відходів.

3. Фізичне блокування правоохоронними органами, а також іншими третіми особами спецтехніки на виїздах з міста Львова та їхнє переслідування територією України з метою їх повернення до Львова для продовження накопичення ТПВ і створення умов подальшого забруднення території міста Львова.

4. Свідоме ухилення керівників державних, а також правоохоронних органів від законної реакції на дану ситуацію та виконання ними своїх конституційних та законних функцій і обов’язків;

5. Свідоме невиконання керівниками державних органів рішень комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Далі Садовий наголосив, що правоохоронним органам вже було надано відповідні заяви про організацію "сміттєвої блокади” в м. Львові, до яких долучено докази і надано відповідні свідчення.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні сміття на звалища Київської, Житомирської та інших областей, завищуючи вартість вивезення.