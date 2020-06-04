Рада звільнила віце-прем'єра Пристайко, замість нього призначили Стефанишину
Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №3583 про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, замість нього призначили Ольгу Стефанишину.
Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів України, передає RegioNews.
Звільнення відбувається згідно з п. 12 ч. 1 статті 85 Конституції України. Внесено відповідне подання. Хочу подякувати пану Пристайко за виконану роботу, підтримку, системність, бойовий дух", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Очікується, що Пристайко очолить одну з українських закордонних дипломатичних місій. Він може стати послом України у Великобританії.
У свою чергу, Рада призначила Ольгу Стефанишину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3584. За нього проголосували 255 депутатів.
Відзначається, що Стефанишина з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ. Вже в грудні її призначили на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.
Довідка: Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, до призначення в уряд працював послом у Канаді, очолював місію при НАТО, був заступником і першим заступником міністра закордонних справ.
Пристайко з липня 2017 року указом п'ятого президента Петра Порошенка призначили главою місії України при НАТО.
Потім 22 травня минулого року він був призначений заступником глави Адміністрації президента, а 29 серпня за пропозицією президента Володимира Зеленського Рада призначила міністром закордонних справ.
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