09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
08:21  04 червня
Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили "тишу", втрат немає
UA | RU
UA | RU
04 червня 2020, 11:52 10

Рада звільнила віце-прем'єра Пристайко, замість нього призначили Стефанишину

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 11:52 10
Читайте также на русском языке
За відповідне рішення проголосували 296 депутатів
Фото: з відкритих джерел
За відповідне рішення проголосували 296 депутатів

Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №3583 про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, замість нього призначили Ольгу Стефанишину.

Відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів України, передає RegioNews.

Звільнення відбувається згідно з п. 12 ч. 1 статті 85 Конституції України. Внесено відповідне подання. Хочу подякувати пану Пристайко за виконану роботу, підтримку, системність, бойовий дух", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що Пристайко очолить одну з українських закордонних дипломатичних місій. Він може стати послом України у Великобританії.

У свою чергу, Рада призначила Ольгу Стефанишину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3584. За нього проголосували 255 депутатів.

Відзначається, що Стефанишина з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ. Вже в грудні її призначили на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Довідка: Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, до призначення в уряд працював послом у Канаді, очолював місію при НАТО, був заступником і першим заступником міністра закордонних справ.

Пристайко з липня 2017 року указом п'ятого президента Петра Порошенка призначили главою місії України при НАТО.

Потім 22 травня минулого року він був призначений заступником глави Адміністрації президента, а 29 серпня за пропозицією президента Володимира Зеленського Рада призначила міністром закордонних справ.


посол ВР МЗС прем'єр депутат посада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Всі досьє »