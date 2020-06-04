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04 червня 2020, 13:42 15

Майже мільйон за рік, квартира та кредит: декларація прессекретаря Зеленського

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04 червня 2020, 13:42 15
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У Мендель є п'ять рахунків в трьох банках, але кошти на них не зазначені
Фото: з відкритих джерел
У Мендель є п'ять рахунків в трьох банках, але кошти на них не зазначені

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2019 рік заробила 936 тисяч гривень.

Про це свідчить декларація, опублікована на сайті НАПК, передає RegioNews.

Перед призначенням в команду президента Мендель працювала в офісі Світового банку в Україні і писала статті для різних ЗМІ. Її дохід від журналістики склав 267 100 грн, а гонорари від Світового банку – 298 тисяч грн. Зарплата Мендель в Офісі президента - 370 600 грн.

У Мендель є п'ять рахунків у "Приватбанку", Укргазбанку і Райффайзен Банк Аваль, однак вона не вказала суми розміщених коштів.

У грудні 2018 року Мендель купила квартиру в кредит в Києві, загальною площею 48,5 квадратних метрів за 1 215 000 грн, іншого майна у неї немає.

Вона виплачує кредит – 785 000 грн, який взяла в грудні 2018 року.

Мендель також отримала 3 852 грн страхових виплат.

Раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, спікер парламенту Дмитро Разумков.


Володимир Зеленський бюджет финансы президент декларацїї
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