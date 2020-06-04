Майже мільйон за рік, квартира та кредит: декларація прессекретаря Зеленського
Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2019 рік заробила 936 тисяч гривень.
Про це свідчить декларація, опублікована на сайті НАПК, передає RegioNews.
Перед призначенням в команду президента Мендель працювала в офісі Світового банку в Україні і писала статті для різних ЗМІ. Її дохід від журналістики склав 267 100 грн, а гонорари від Світового банку – 298 тисяч грн. Зарплата Мендель в Офісі президента - 370 600 грн.
У Мендель є п'ять рахунків у "Приватбанку", Укргазбанку і Райффайзен Банк Аваль, однак вона не вказала суми розміщених коштів.
У грудні 2018 року Мендель купила квартиру в кредит в Києві, загальною площею 48,5 квадратних метрів за 1 215 000 грн, іншого майна у неї немає.
Вона виплачує кредит – 785 000 грн, який взяла в грудні 2018 року.
Мендель також отримала 3 852 грн страхових виплат.
Раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, спікер парламенту Дмитро Разумков.
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