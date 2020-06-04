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04 июня 2020, 13:42 14

Почти миллион за год, квартира и кредит: декларация пресс-секретаря Зеленского

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04 июня 2020, 13:42 14
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У Мендель есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны
Фото: из открытых источников
У Мендель есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель за 2019 год заработала 936 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует декларация опубликованная на сайте НАПК, передает RegioNews.

Перед назначением в команду президента Мендель работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала статьи для различных СМИ. Ее доход от журналистики составил 267 100 грн, а гонорары от Всемирного банка – 298 тысяч грн. Зарплата Мендель в Офисе президента - 370 600 грн.

У Мендель есть пять счетов в ПриватБанке, Укргазбанке и Райффайзен Банк Аваль, однако она не указала суммы размещенных там средств.

В декабре 2018 года Мендель купила квартиру в кредит в Киеве, общей площадью 48,5 квадратных метров за 1 215 000 грн, другого имущества у нее нет.

Она выплачивает кредит – 785 000 грн, который взяла в декабре 2018 года.

Мендель также получила 3 852 грн страховых выплат.

Ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.


Владимир Зеленский бюджет финансы президент декларации
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