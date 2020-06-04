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04 червня 2020, 11:43 7

Єрмак не доганяє: Зеленський бігає швидше за підлеглого

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04 червня 2020, 11:43 7
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Президент вважає, що біг "провітрює мозок"
Фото: Таблоїд УП
Президент вважає, що біг "провітрює мозок"

На ранковій пробіжці під час робочої поїздки до Хмельницького Зеленський з Єрмаком бігали у супроводі трьох охоронців. Також президент розповів про гастрономічні уподобання

Про ранок президента у відрядженні пише "Українська правда", інформує RegioNews.

Зеленський у компанії трьох охоронців стартував о 7.15 ранку та бігав 48 хвилин. За цей час він подолав понад вісім кілометрів та спалив 740 кілокалорій.

Голова ОП Андрій Єрмак теж бігав із шефом, але почав пізніше і відстав від президента - Зеленський прибіг першим.

Після розтяжки президент розповів, що любить їсти на сніданок.

Більше всього люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є", - поділився гастрономічними уподобаннями Зеленський.

Найсмачніший сніданок, щоправда заборонений всілякими дієтами… Хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру. З часом ти так живеш, що чай і каву з цукром уже не п’єш. А чай з лимоном без цукру несмачний. Каву п’ю без цукру. Я взагалі давно все п’ю без цукру", - зізнався гарант.

Зеленський розповів, що певний час пив понад 10 чашок кави на день і стрімко набирав вагу, від чого почалися проблеми з навантаженням на серце. Тому кілька років тому про цукор довелося забути:

Ми дуже сильно гладшали (від цукру - ред.), і на серце навантаження. Бо я пив 12-14 чашок кави в день із цукром... А зараз вже кілька років не так, і почуваюся легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент прибув на Хмельниччину з робочою поїздкою. Там же він перебуває і сьогодні. Місцеві жителі розповіли, що до приїзду президента мили вулиці від болота і ремонтували дорогу навіть під проливним дощем.


Володимир Зеленський Андрій Єрмак спорт президент Хмельницький візит
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