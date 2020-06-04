Ермак не догоняет: Зеленский бегает быстрее подчиненного

Президент считает, что бег "проветривает мозг"

Фото: Таблоид УП

Президент считает, что бег "проветривает мозг"

На утренней пробежке во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский с Ермаком бегали в сопровождении трех охранников. Также президент рассказал о гастрономических предпочтениях

Про утро президента в командировке пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Зеленский в компании трех охранников стартовал в 7.15 утра и бегал 48 минут. За это время он преодолел более восьми километров и сжег 740 килокалорий.

Председатель ОП Андрей Ермак тоже бегал с шефом, но начал позже и отстал от президента - Зеленский прибежал первым.

После растяжки президент рассказал, что любит есть на завтрак.

Больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть", - поделился гастрономическими предпочтениями Зеленский.

Самый вкусный завтрак, правда запрещенный всевозможными диетами... Хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - признался гарант.

Зеленский рассказал, что некоторое время пил более 10 чашек кофе в день и стремительно набирал вес, от чего начались проблемы с нагрузкой на сердце. Поэтому несколько лет назад о сахар пришлось забыть:

Мы очень сильно толстели (от сахара - ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром... А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера президент прибыл в Хмельницкую область с рабочей поездкой. Там же он находится и сегодня. Местные жители рассказали, что к приезду президента мыли улицы от болота и ремонтировали дорогу даже под проливным дождем.