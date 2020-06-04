Порошенко рекомендуют баллотироваться в мэры Киева
«Европейская солидарность» лидирует в рейтинге партий, проходящих в Киевсовет, однако не имеет достойной кандидатуры на должность мэра Киева
Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.
Кое-кто в окружении Петра Алексеевича серьезно предлагает ему подумать о кресло мэра столицы. Когда-то Порошенко уже нацелился на Киев, но неожиданно стал президентом. Теперь мэрство в столице дало бы Порошенко собственную "цитадель сопротивления" и плацдарм для подготовки "камбэке"... Участие Петра Алексеевича в киевских выборах изменило бы расклад сил", - говорится в статье.
Однако, в случае проигрыша Кличко, Порошенко потеряет тот самый "плацдарм" для великого реванша, на который нацеливается пятый президент.
Напомним, "Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%.
По сравнению с результатами парламентских выборов 2019 года "Слуги" потеряли 18%, а партия Порошенко выросла почти на 5%. На третьем месте –"Удар" Кличко (13,3%).
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