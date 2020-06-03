В одній із військових частин Києва спалах коронавірусу, 27 інфікованих

П'ятеро військовослужбовців потрапили до лікарні, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів

Фото: Ukrmilitary

П'ятеро військовослужбовців потрапили до лікарні, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів

У Києві в військовій частині А0105 зафіксовано спалах коронавірусної хвороби, загалом наявність COVID-19 підтвердили у 27 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає RegioNews.

Повідомляється, що на об’єктах військової частини здійснено дезінфекцію в осередку захворювання площею 1800 квадратних метрів.

Також представники Медичних сил здійснюють заходи із виявлення можливих контактних осіб та їх ізоляції.

Відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР. Командиру військової частини вручено припис щодо проведення протиепідемічних заходів з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Станом на 3 червня у військовій частині хворіє 27 осіб, з них 5 перебувають на стаціонарному лікуванні, решта знаходяться вдома під наглядом лікарів. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Нагадаємо, станом на 3 червня в Україні зафіксовано 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.