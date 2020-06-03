У Львові немає коштів на виплату зарплати працівникам комунальних підприємств

Через значні фінансові збитки і дірку в міському бюджеті комунальники можуть не отримати зарплату вже в червні

Через значні фінансові збитки і дірку в міському бюджеті комунальники можуть не отримати зарплату вже в червні

Депутати львівської міської ради не проголосували на сесії за участь Львівської міськради у Програмі підтримки муніципалітетів України в рамках надзвичайного «Пакету солідарності» ЄБРР, відповідно до якої місто б отримало 700 млн грн для підтримки великих КП, які постраждали через коронавірус

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