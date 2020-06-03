У Львові немає коштів на виплату зарплати працівникам комунальних підприємств
Депутати львівської міської ради не проголосували на сесії за участь Львівської міськради у Програмі підтримки муніципалітетів України в рамках надзвичайного «Пакету солідарності» ЄБРР, відповідно до якої місто б отримало 700 млн грн для підтримки великих КП, які постраждали через коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на mediastar.net.ua.
Найбільші комунальні підприємства Львова зазнали значних фінансових збитків за час карантину і не мають коштів на зарплату в червні, розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Грошей на зарплату людям, які працювали у карантин, немає. Наші найбільші КП — "Львівтеплоенерго", "Львівелектротранс", "Львівводоканал", АТП № 1, не мають коштів на виплату заробітної плати у червні. Підприємства зараз недофінансовані на 239 млн грн. Всього ж на зарплату, електроенергію, податки, необхідно 472 млн грн, - підрахувала чиновниця.
У міському бюджеті Львова коштів на дофінансування комунальних підприємств також немає.
Шанс вирівняти ситуацію був би, якби 28 травня, депутатський корпус підтримав ухвалу про участь Львівської міської ради у Програмі підтримки муніципалітетів України в рамках надзвичайного "Пакету солідарності" Європейського банку реконструкції та розвитку, відповідно до якої місто б отримало 700 млн грн для підтримки великих КП, які постраждали через коронавірус, зокрема, на виплату заробітної плати.
На превеликий жаль, депутати за це не проголосували. Я не знаю, звідки вони думають брати кошти, бо в бюджеті коштів на покриття цих збитків нема", — наголосила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.
Нагадаємо, Працівники Львівського тубдиспансеру три місяці не отримують зарплати
Раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що через карантин у бюджеті міста немає грошей, тому доведеться скоротити 181-го працівника мерії.
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