Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
Влада України досягла угоди (Staff Level Agreement) з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів США. Програма розрахована на 18 місяців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний релиз МВФ.
Так, напередодні співробітники МВФ на чолі з Іванною Владков Холлар завершили дистанційні обговорення з українською владою.
"Новий stand-by з запитуваним доступом в розмірі 5 млрд доларів США буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки COVID-19... Це гарантуватиме, що Україна буде готова повернутися до зростання і відновлення більш широких реформ, коли криза закінчиться", - йдеться в заяві.
Наголошується, що попередня угода ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.
Нагадаємо, напередодні президент України також підписав так званий "антиколомойский" закон, який був одним з умов нової програми співпраці України з МВФ.
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