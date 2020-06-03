В МВФ заверили, что решение о транше для Украины будет принято 9 июня
Совет директоров Международного валютного фонда включил в повестку дня заседания 9 июня вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на 18 месяцев.
Об этом сообщается на сайте МВФ, передает RegioNews.
Известно, что в этот день будет принято окончательное решение по программе для Украины. Сразу после одобрения будет перечислен первый транш в 1,9 млрд долларов, он поступит в государственный бюджет.
Также ожидается, что второй транш по программе Украина получит до конца года, если будет придерживаться взятых на себя обязательств.
Всего в 2020 году ожидается два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов. Третий транш поступит в 2021 году.
Напомним, власти Украины достигли соглашения с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов на 18 месяцев.
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