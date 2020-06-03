В Україні зріс відсоток смертності від коронавірусу

За місяць кількість летальних випадків зросла на 0,5%

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За місяць кількість летальних випадків зросла на 0,5%

Порівняно з даними на кінець квітня, за місяць в Україні зросла смертність від коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України.

Так, за станом на 3 червня в Україні показник захворюваності COVID-19 склав 59,3 на 100 тисяч населення. Показник летальності - 3%. Для порівняння, показник летальності за станом на 30 квітня становив 2,5%.

Також зазначається, що приріст підтверджених хворих на добу в порівнянні з попереднім місяцем склав + 3,5%.

У Центрі нагадали, що навіть в умовах ослаблення карантину слід ретельно дотримуватися правил фізичного дистанціювання, респіраторної та особистої гігієни, так як COVID-19 може жити годинами або навіть днями на поверхнях. Фізична дистанція допомагає обмежити можливості контакту із забрудненими поверхнями, інфікованими людьми поза домом.

Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих коронавірусом і 261 померла людина. Станом на 3 червня – 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.