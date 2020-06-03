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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 18:54 19

Іноземці в майбутньому зможуть купувати землю - Зеленський

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03 червня 2020, 18:54 19
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На думку президента, можливість купувати землю повинна бути у всіх 
На думку президента, можливість купувати землю повинна бути у всіх 

Президент Володимир Зеленський не виключає факту, що в майбутньому земельний ринок України можна буде відкритий і для іноземців.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області, передає RegioNews.

За його словами, це стане можливим після того, як українці отримають можливість брати доступні кредити для купівлі землі.

Правильно, щоб в усіх була можливість купувати землю. Це обов'язково буде після певних рішень. Але при цьому ви повинні знати, що ми не могли відкрити купівлю землі для всіх, включаючи іноземні компанії, бо іноземні компанії мають кредитні умови зовсім інші", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні планують створити всі необхідні кредитні умови, щоб громадяни України, зокрема фермери, могли брати кредити під 2%.

Президент також запевнив, що влада готова захищати договори довгострокової оренди землі, які мають іноземні компанії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочим візитом у Хмельницькій області.


Україна Володимир Зеленський іноземці ринок землі
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