САП шукає нардепа-втікача Онищенка в Італії

Депутат-утікач опублікував фото з озера Комо в Італії

Фото: facebook-сторінка Олександра Онищенка

Депутат-утікач опублікував фото з озера Комо в Італії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевіряє інформацію про перебування в Італії Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в САП, передає Regionews.

Його місцезнаходження на даний момент перевіряється. Після встановлення його місцезнаходження будуть вжиті всі необхідні (процесуальні) дії", - сказав джерело.

За його словами, необхідно перевірити, чи дійсно зараз Онищенко знаходиться в Італії або спеціально поширив неправдиву інформацію у своєму Facebook-профіль про перебування на озері Комо в Італії.

За моєю спиною озеро Комо. Круглий, світлий, спокійний. Шість днів вже як я на волі і це блаженство. Напевно ця... Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Сам Онищенко вже саркастично відреагував на цю інформацію, розмістивши у Facebook пост з "підказкою" про те, що озеро Комо є ще й у Швейцарії.

Ну как вам такое ?) Кстати подсказка , озеро Комо есть ещё в Швейцарии Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, Вищий земельний суд німецького міста Ольденбург відмовив в екстрадиції в Україну колишнього нардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють у корупції.

На початку травня Федеральне відомство міграції і біженців Німеччини закликав колишнього народного депутата Олександра Онищенка покинути територію країни.

В 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування розкрадання коштів при видобутку і продаж газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування", через низку фірм. Екс-главі ГФС Насірову інкримінували необґрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. В цілому державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України в 2016 році.