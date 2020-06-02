САП шукає нардепа-втікача Онищенка в Італії
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевіряє інформацію про перебування в Італії Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в САП, передає Regionews.
Його місцезнаходження на даний момент перевіряється. Після встановлення його місцезнаходження будуть вжиті всі необхідні (процесуальні) дії", - сказав джерело.
За його словами, необхідно перевірити, чи дійсно зараз Онищенко знаходиться в Італії або спеціально поширив неправдиву інформацію у своєму Facebook-профіль про перебування на озері Комо в Італії.
За моєю спиною озеро Комо. Круглий, світлий, спокійний. Шість днів вже як я на волі і це блаженство. Напевно ця...Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.
Сам Онищенко вже саркастично відреагував на цю інформацію, розмістивши у Facebook пост з "підказкою" про те, що озеро Комо є ще й у Швейцарії.
Ну как вам такое ?) Кстати подсказка , озеро Комо есть ещё в ШвейцарииОпубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, Вищий земельний суд німецького міста Ольденбург відмовив в екстрадиції в Україну колишнього нардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють у корупції.
На початку травня Федеральне відомство міграції і біженців Німеччини закликав колишнього народного депутата Олександра Онищенка покинути територію країни.
В 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування розкрадання коштів при видобутку і продаж газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування", через низку фірм. Екс-главі ГФС Насірову інкримінували необґрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. В цілому державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України в 2016 році.
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