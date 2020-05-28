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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 16:59 18

Німеччина вимагає від Онищенка покинути країну

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28 травня 2020, 16:59 18
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На початку травня Федеральне відомство міграції і біженців Німеччини закликало колишнього народного депутата Олександра Онищенка покинути територію країни.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle, передає RegioNews.

За словами адвоката Онищенка Домініка Клаука, наразі звинувачений у корупції екснардеп перебуває на своєму ранчо в Нижній Саксонії.

Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга не видавати Олександра Онищенка Україні 27 травня, ексдепутат негайно був звільнений зі слідчого ізолятора, де провів без кількох днів півроку", - сказав Домінік Клаук.

Як повідомляє пресслужба суду в Ольденбурзі, на початку травня Федеральне відомство міграції і біженців відмовило Онищенку в наданні політичного притулку в Німеччині, і закликало його негайно залишити територію країни.

Однак за інформацією адвоката, Онищенко подав клопотання на дозвіл залишитися у Німеччині на період судового розгляду.

Якщо все ж таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є", - сказав адвокат.

Нагадаємо, Вищий земельний суд німецького міста Ольденбург відмовив в екстрадиції в Україну колишнього нардепа Олександра Онищенко, якого підозрюють в корупції.

В 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування розкрадання коштів при видобутку й продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Довідка: народного депутата VII скликання Олександра Онищенка вважають організатором кримінальної схеми із перепродажу на аукціонах газу, видобутого державною компанією "Укргазвидобування”, через низку фірм. Ексголові ДФС Насірову інкримінували необгрунтоване надання податкової розстрочки цим комерційним структурам. Загалом державі було завдано збитків майже на 3 млрд гривень. Головний фігурант справи Онищенко втік з України у 2016 році. Наразі він перебуває у Німеччині, тривають переговори щодо його екстрадиції.


суд Німеччина корупція Олександр Онищенко
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