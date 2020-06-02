САП ищет беглого нардепа Онищенко в Италии
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о пребывании в Италии Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем" в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в САП, передает Regionews.
Его местонахождение на данный момент проверяется. После установления его местонахождения будут предприняты все необходимые (процессуальные) действия", - сказал источник.
По его словам, необходимо проверить, действительно ли сейчас Онищенко находится в Италии или специально распространил ложную информацию в своем Facebook-профиле о пребывании на озере Комо в Италии.
За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство. Наверное эта...Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.
Напомним, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.
Сам Онищенко уже саркастически отреагировал на эту информацию, разместив в Facebook пост с "подсказкой", о том, что озеро Комо есть еще и в Швейцарии.
Ну как вам такое ?) Кстати подсказка , озеро Комо есть ещё в ШвейцарииОпубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.
В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии призвало бывшего народного депутата Александра Онищенко покинуть территорию страны.
В 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году.
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