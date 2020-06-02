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02 июня 2020, 17:51 2

САП ищет беглого нардепа Онищенко в Италии

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02 июня 2020, 17:51 2
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Беглый депутат опубликовал фото с озера Комо в Италии
Фото: facebook-страница Александра Онищенко
Беглый депутат опубликовал фото с озера Комо в Италии

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о пребывании в Италии Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем" в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в САП, передает Regionews.

Его местонахождение на данный момент проверяется. После установления его местонахождения будут предприняты все необходимые (процессуальные) действия", - сказал источник.

По его словам, необходимо проверить, действительно ли сейчас Онищенко находится в Италии или специально распространил ложную информацию в своем Facebook-профиле о пребывании на озере Комо в Италии.

За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство. Наверное эта...

Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Напомним, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.

Сам Онищенко уже саркастически отреагировал на эту информацию, разместив в Facebook пост с "подсказкой", о том, что озеро Комо есть еще и в Швейцарии.

Ну как вам такое ?) Кстати подсказка , озеро Комо есть ещё в Швейцарии

Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии призвало бывшего народного депутата Александра Онищенко покинуть территорию страны.

В 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году.


газ САП Италия нардеп розыск Александр Онищенко
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