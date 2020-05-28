НАЗК перевірить Ольгу Буславець за заявою Гео Лероса

Лерос стверджує, що у виконувачки обов`язки міністра виник конфлікт інтересів

Фото: Уніан

Лерос стверджує, що у виконувачки обов`язки міністра виник конфлікт інтересів

Сьогодні, 28 травня, народний депутат Гео Лерос звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із заявою щодо потенційного конфлікту інтересів у в. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець.

Про це повідомило Національне агенство запобігання корупції, пише RegioNews.

Депутат стверджує, що у чиновниці виник конфлікт інтересу під час надання окремого доручення Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства та ДП "НАЕК "Енергоатом",оскільки там з 2018-го року працює син Ольги Буславець.

На підставі заяви розпочато моніторинг за дотриманням Ольгою Буславець законодавства з питань запобігання конфлікту інтересів.

Зазначимо, що мова йде про доручення Ольги Буславець щодо опрацювання питання проєкту з майнінгу криптовалют на АЕС з метою забезпечення додаткових ринків збуту.

Ще тоді нардеп Гео Лерос заявив, що такий крок призведе і до знищення атомної галузі, яка і без того працює у збиток, і до економічного падіння цілком, оскільки саме енергія АЕС є найдешевшою на ринку. Але, якщо її пустити на майнінг, підприємствам доведеться задовольнятися значно дорожчим ресурсом, який виробляють ТЕС.

Раніше правоохоронці неодноразово викривали майнінг криптовалют з незаконним використанням потужностей держпідприємств.