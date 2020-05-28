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28 мая 2020, 17:13 1

НАЗК проверит Ольгу Буславець по заявлению Гео Лероса

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28 мая 2020, 17:13 1
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Лерос утверждает, что у исполняющей обязанности министра возник конфликт интересов
Фото: Униан
Лерос утверждает, что у исполняющей обязанности министра возник конфликт интересов

Сегодня, 28 мая, народный депутат Гео Лерос обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) с заявлением относительно потенциального конфликта интересов у и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец.

Об этом сообщило Национальное агентство предотвращения коррупции, пишет RegioNews.

Депутат утверждает, что у чиновницы возник конфликт интересов во время предоставления отдельного поручения Директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства и ГП "НАЭК "Энергоатом",поскольку там с 2018-го года работает сын Ольги Буславец.

На основании заявления начат мониторинг за соблюдением Ольгой Буславец законодательства по вопросам предотвращения конфликта интересов.

Отметим, что речь идет о поручении Ольги Буславец по проработке вопроса проекта с майнинга криптовалют на АЭС с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

Еще тогда нардеп Гео Лерос заявил, что такой шаг приведет и к уничтожению атомной отрасли, которая и без того работает в убыток, и к экономическому падению вполне, поскольку именно энергия АЭС является самой дешевой на рынке. Но, если ее пустить на майнинг, предприятиям придется довольствоваться значительно более дорогим ресурсом, который производят ТЭС.

Ранее правоохранители неоднократно уличали майнинг криптовалют с незаконным использованием мощностей госпредприятий.


Ольга Буславец Гео Лерос НАПК заявление конфликт коррупция
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