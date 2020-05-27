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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 17:18 2

На Донеччині нелегальні АЗС збували пальне сумнівної якості

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Служба безпеки України задокументувала нелегальний збут у Донецькій області оптових партій дизельного пального сумнівної якості.

Про це пише regioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними слідства, оборудку організував приватний підприємець з Дружківки. Він облаштував дві підпільні автозаправні станції, які працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.

Дизпаливо зберігали у великих пластикових каністрах з порушенням встановлених умов безпеки.

Нелегальні АЗС працювали протягом кількох місяців з оборотом пального до 20 тонн на місяць.

Під час слідчих дій на території складу та за місцем проживання підприємця правоохоронці виявили 8 тонн дизпалива.

Слдіство триває.

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Донецьк Донецька область Донбас кримінальна справа кримінал паливо АЗС
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