У Херсоні вимагали відставки керівників місцевої прокуратури та поліції
У Херсоні «Народний контроль» вимагає відставки очільників місцевої нацполіції та прокуратури
Про це пише видання Херсон Week, передає RegioNews.
Півроку тому посаду херсонського обласного прокурора посів Ігор Івченко і обіцяв працювати. З того часу десятки кримінальних справ, які не розслідувалися, закриті з порушеннями законодавства. Більшість закрили під час карантину. Чим багатше та впливовіше фігурант справи – тим швидше пускають кінці у воду, - розповідають протестувальники.
Представники місцевого осередку "Народного контролю" та постраждалі від бездіяльності правоохоронців сьогодні домагалися екстренного прийому під дверима державних установ, але змушені були розійтися ні з чим.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 травня, у приміщення прокуратури в Каховці Херсонської області жбурнули "коктейль Молотова".
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