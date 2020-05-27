У Херсоні вимагали відставки керівників місцевої прокуратури та поліції

Активісти вважають, що кримінальні справи не розслідують належним чином

Активісти вважають, що кримінальні справи не розслідують належним чином

Про це пише видання Херсон Week, передає RegioNews.

Півроку тому посаду херсонського обласного прокурора посів Ігор Івченко і обіцяв працювати. З того часу десятки кримінальних справ, які не розслідувалися, закриті з порушеннями законодавства. Більшість закрили під час карантину. Чим багатше та впливовіше фігурант справи – тим швидше пускають кінці у воду, - розповідають протестувальники.

Представники місцевого осередку "Народного контролю" та постраждалі від бездіяльності правоохоронців сьогодні домагалися екстренного прийому під дверима державних установ, але змушені були розійтися ні з чим.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 травня, у приміщення прокуратури в Каховці Херсонської області жбурнули "коктейль Молотова".