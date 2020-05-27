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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 16:50 7

У Херсоні вимагали відставки керівників місцевої прокуратури та поліції

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27 травня 2020, 16:50 7
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У Херсоні «Народний контроль» вимагає відставки очільників місцевої нацполіції та прокуратури

Про це пише видання Херсон Week, передає RegioNews.

Півроку тому посаду херсонського обласного прокурора посів Ігор Івченко і обіцяв працювати. З того часу десятки кримінальних справ, які не розслідувалися, закриті з порушеннями законодавства. Більшість закрили під час карантину. Чим багатше та впливовіше фігурант справи – тим швидше пускають кінці у воду, - розповідають протестувальники.

Представники місцевого осередку "Народного контролю" та постраждалі від бездіяльності правоохоронців сьогодні домагалися екстренного прийому під дверима державних установ, але змушені були розійтися ні з чим.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 травня, у приміщення прокуратури в Каховці Херсонської області жбурнули "коктейль Молотова".


прокуратура митинг поліція відставка протести Херсон Народний контроль
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