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28 мая 2020, 10:50 7

Мустафа Джемилев готовится подать иск в Европейский суд

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28 мая 2020, 10:50 7
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Следственный комитет РФ заявил, что направил в прокуратуру обвинительное заключение в отношении Джемилева
Фото: страница Мустафы Джемилева в facebook
Следственный комитет РФ заявил, что направил в прокуратуру обвинительное заключение в отношении Джемилева

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за "уголовного дела", которую против него открыли российские силовики в Крыму.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на aspi.com.ua.

По словам Джемилева, делом занимается адвокат Николай Полозов.

Мы отсняли 11 томов этой ерунды, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они решат, на кого надо открывать уголовные дела. Потом мы обратимся в Европейский суд по правам человека”, — заявил Джемилев.

Напомним, в апреле стало известно, что оккупационная власть Крыма предъявила бывшему главе организации "Меджлис" Мустафе Джемилеву обвинение в том, что крымчанин пересек "российскую границу" в пункте "Армянск" в мае 2014 года.

Следственный комитет РФ, который незаконно занимается "расследованием уголовных преступлений на территории Крыма, заявил, что "в Крымскую прокуратуру для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд направлено уголовное дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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Мустафа Джемилев РФ Крым прокуратура граница криминальное дело Европейский суд
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