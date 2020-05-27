Голова Миколаївської облради Москаленко заявила про тиск на неї з боку СБУ
Три депутатські фракції Миколаївської облради, зокрема, «Європейська солідарність», «Укроп» і «Батьківщина» вимагають від президента Володимира Зеленського припинити тиск з боку Служби безпеки України на голову облради.
Таку заяву голова облради Вікторія Москаленко зробила в прямому ефірі "П'ятого каналу", пише RegioNews.
Москаленко заявила, що тиск на неї почалося з тих пір, як вона назвала Зеленського "малоросом".
Сьогодні відбувається незаконне втручання в роботу органів місцевого самоврядування. Мене запросив пан Герсак, це голова СБУ в Миколаївській області, і визначив, що до кінця травня я повинна піти з посади за власним бажанням. Він пояснював це тим, що таку вказівку дано Офісом президента, від пана Єрмака (голова ОП — ред.). Сьогодні пан Герсак фактично виконує функції голови облдержадміністрації, так як Стадник (голова Миколаївської ОДА) бездарно провалив роботу, тому що весь цей час займався тим, щоб зняти мене з посади. Слава Богу, депутатський корпус мене підтримав, - заявила Москаленко.
Голова обласної ради згадала нардепа Давида Арахамію, який на її думку, також сприяє оказываемому на неї тиску і ще кілька досить відомих у нашій країні прізвищ. Вона сказала, що голова ОДА Стадник - кум "Слуги народу" Миколи Тищенка, приближеннного до голови ВП Єрмаку, яким вона і заважає.
Я представник "Євросолідарності", і я відправила листа на послів "Великої сімки", тому що, на жаль, правоохоронна система, а саме СБУ стала "аля-лайт" ФСБ. Сьогодні вже не голова ОДА керують процесами в області, не представник Зеленського, а пан Герсак, - підсумувала Москаленко.
За її словами, у приймальні Герсака стоять черги для того, щоб вирішити питання і для того, щоб впливати на процеси в області, так як йому заманеться, йому потрібно прибрати голову облради.
Опубліковано Вікторією Москаленко Вівторок, 26 травня 2020 р.
Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОДА показала в соцмережах свою квартиру.
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