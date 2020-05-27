Кіровоградщина отримає менше всіх з Фонду регіонального розвитку - голова ОДА Балонь

Кіровоградська область найбільше постраждала від секвестру бюджету в Україні

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Кіровоградська область найбільше постраждала від секвестру бюджету в Україні

Про це Андрій Балонь розповів в ексклюзивному інтерв'ю Regionews.

Голова Кіровоградської ОДА повідомив, що з бюджету розвитку області не довелося забирати кошти, тому що область накопичила надлишки з минулого року. Саме їх і "переадресували" на боротьбу з коронавірусом.

Склалася унікальна ситуація: ті кошти, що ми перерозподілили - це були залишки та залишки з минулого бюджету. Тому, фактично, ми не забрали ні копійки з бюджету розвитку. Але від секвестру держбюджету Кіровоградська область постраждала більше за всіх в Україні. Наприклад, фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) скоротили на левову частку", - зауважив Андрій Балонь.

Фінансування Кіровоградської області урізали з 132 до 85 млн. грн, і це найменша цифра серед всіх областей України, резюмував голова ОДА.

Повне інтерв'ю з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем читайте тут.