09:51  26 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції
12:04  26 травня
Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
08:29  26 травня
Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 12:14 11

Уряд звільнив голову Держгеокадастру

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 12:14 11
Читайте также на русском языке
Ймовірним новим керівником відомства називають Олега Кулініча
Фото: Агрополіт
Ймовірним новим керівником відомства називають Олега Кулініча

Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження розміщено на урядовому порталі, пише RegioNews.

Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 87¹Закону України "Про державну службу" (Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення - ЕП)", - йдеться у документі.

Тимчасовою в.о голови призначено Юлію Мороз, яка була першою заступницею Башлика.

За інформацією "Економічної правди" на посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.

Як відомо 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні 2019-го керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

Читайте також: На хабарі затриманий посадовець Держгеокадастру у Тернопільській області


Держгеокадастр Денис Башлик звільнення кадри голова Кабмін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Наступного тижня Україна отримає транш від МВФ - Шмигаль
25 травня 2020, 19:55
В Україні створять запас засобів для боротьби з COVID-19
25 травня 2020, 14:36
Аваков створив новий таємний департамент поліції
25 травня 2020, 13:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Павло Казарін
Іван Галунга
Павло Федосенко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Боговін Віталій
Голова Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Всі досьє »