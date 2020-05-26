Уряд звільнив голову Держгеокадастру

Ймовірним новим керівником відомства називають Олега Кулініча

Фото: Агрополіт

Ймовірним новим керівником відомства називають Олега Кулініча

Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження розміщено на урядовому порталі, пише RegioNews.

Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 87¹Закону України "Про державну службу" (Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення - ЕП)", - йдеться у документі.

Тимчасовою в.о голови призначено Юлію Мороз, яка була першою заступницею Башлика.

За інформацією "Економічної правди" на посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.

Як відомо 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні 2019-го керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

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