Уряд звільнив голову Держгеокадастру
Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Відповідне розпорядження розміщено на урядовому порталі, пише RegioNews.
Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 87¹Закону України "Про державну службу" (Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення - ЕП)", - йдеться у документі.
Тимчасовою в.о голови призначено Юлію Мороз, яка була першою заступницею Башлика.
За інформацією "Економічної правди" на посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.
Як відомо 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
У грудні 2019-го керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
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