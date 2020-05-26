Справа Шеремета: суму застави для Яни Дугарь зібрали за три години
Суму застави у 168 160 гривень для волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь, яку звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, було зібрано за три години.
Про це у Facebook повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць, передає RegioNews.
За його словами, станом на 26 травня вдалося зібрати всю суму, необхідну для внесення застави.
Друзі, неймовірно, але за три години сума зібрана із надлишком. Просимо зупинити платежі (видаляємо реквізити). Надлишок буде спрямовано на роботу в судовому слідстві і за узгодження з основними фундаторами для правової допомоги іншим добровольцям", - повідомив він.
25 травня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень, про це клопотали прокурори.
Її також зобов'язали носити електронний браслет та перебувати в районі розміщення військової частини, у якій вона проходить військову службу.
У свою чергу Дугарь заявила, що не має можливості самостійно виплатити цю заставу, тому сторона захисту організувала збір коштів.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.
25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.
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