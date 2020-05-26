Киевский суд открыл производство по иску Максима Нефедова к Кабмину
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова к Кабинету министров Украины.
Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева, пишет RegioNews.
Нефедов оспаривает свое увольнение в суде и хочет восстановиться на должности руководителя таможни.
Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины относительно возобновления его на должности председателя Государственной таможенной службы”, - говорится в сообщении суда.
Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля ”Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины” и восстановить его в указанной должности.
Кроме того, он просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.
24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.
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