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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
26 мая 2020, 17:38 7

Киевский суд открыл производство по иску Максима Нефедова к Кабмину

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26 мая 2020, 17:38 7
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Нефедов просит отменить распоряжение Кабинета министров об увольнении его с должности председателя Государственной таможенной службы
Фото: антикор
Нефедов просит отменить распоряжение Кабинета министров об увольнении его с должности председателя Государственной таможенной службы

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску экс-руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова к Кабинету министров Украины.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева, пишет RegioNews.

Нефедов оспаривает свое увольнение в суде и хочет восстановиться на должности руководителя таможни.

Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины относительно возобновления его на должности председателя Государственной таможенной службы”, - говорится в сообщении суда.

Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля ”Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины” и восстановить его в указанной должности.

Кроме того, он просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.

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Максим Нефедов таможня увольнение суд иск компенсация Кабмин
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